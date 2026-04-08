Ateşkes kararı sonrası doğalgaz fiyatları düştü

ABD doğalgaz vadeli işlemleri yüzde 3'ten fazla düşüşle MMBtu başına 2,77 dolara gerileyerek önceki seansın kazanımlarını sildi ve Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyesinde seyretti.

Doğalgaz piyasası, ABD ve İran'ın iki haftalık ateşkes konusunda anlaşmasının ardından küresel enerji piyasalarındaki genel zayıflığı takip etti. Bu anlaşmanın, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması karşılığında Amerikan-İsrail askeri harekatına ara vermesi bekleniyor.

İran, boğazdan güvenli geçişin iki hafta boyunca "mümkün" olduğunu söyledi. Ek baskı, önümüzdeki iki hafta boyunca daha ılıman hava ve daha zayıf talep öngörülerinden geldi. Sıcaklıkların 22 Nisan'a kadar çoğunlukla normalden daha sıcak kalması bekleniyor.

Salı günü doğalgaz fiyatlarının yüzde 2,1 yükseldiği kısa süreli toparlanma, günlük üretimdeki düşüşle desteklendi.

ABD üretimi, büyük ölçüde Louisiana ve Arkansas'taki düşüşler nedeniyle son iki günde 3 milyar metreküp/gün azalarak iki haftanın en düşük seviyesi olan 108,9 milyar metreküp/güne düştü.