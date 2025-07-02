Atina Borsası'na alıcı çıktı

Euronext, Atina Borsası'nı 399 milyon euroya satın almak için harekete geçti.



Aralarında Fransa ve Hollanda'nın da bulunduğu ülkelerde borsalar işleten bir grup olan Euronext, yeni hedef olarak Atina Borsası'na belirledi.



Euronext, Atina Borsası'nın tamamını 399 milyon euroya satın almak için görüşmeler yaptığını açıkladı. Şirket, Atina Borsası'ndaki yatırımcıların elinde bulunan her 21 hisse için bir yeni hisse sunmayı planladığını ve hisselerinin değerinin pay başına 6,90 euro olduğunu bildirdi.



Yunanistan Maliye Bakanlığı teklifi memnuniyetle karşıladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada olası bir anlaşmaya "çok olumlu" bakıldığı belirtildi.



Euronext, ABD borsalarıyla rekabet edebilmek için Avrupa sermaye piyasalarını konsolide etmeyi hedefliyor. Euronext, bazı Avrupa halka arzlarının ABD piyasalarına kaçışını önlemek amacıyla Deutsche Boerse ile ortaklık kurdu.