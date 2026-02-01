ATO'dan kredi kartı çağrısı. "Limit kısıtlaması ekonomik hayatın işleyişini zorlaştıracaktır"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı limitlerine ilişkin yapılan düzenlemeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi



Enflasyonla mücadele hedefi çerçevesinde atılan her adımı önemsediklerini ve mali disiplinin korunmasını desteklediklerini söyleyen Baran, “Ancak kredi kartı limitlerine getirilen bu tür sınırlamaların reel sektör ve vatandaşlarımızın günlük hayatı üzerindeki etkilerinin de bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Kredi kartlarının sadece tüketim aracı değil, aynı zamanda ticaretin, hizmet sektörünün ve hane halkı ödemelerinin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Baran, "Kredi kartı limitlerinin daraltılması, vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi ödeme güçlüğüyle karşı karşıya bırakacaktır" dedi.



Baran bu kararla kredi kartı kullanımının daralacağını da belirtti. Bu durumun da iç talebi baskılayarak perakende, hizmet ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin satışlarını ve nakit akışını olumsuz etkileyeceğini söyledi.



Gürsel Baran şunları kaydetti: "Nakit para kullanımının azalması yönündeki genel eğilim de dikkate alındığında, kredi kartı limitlerinin kısıtlanması ekonomik hayatın işleyişini zorlaştıracaktır" ifadelerine yer verdi.