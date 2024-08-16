Avrasya Tüneli geçiş ücretleri yeniden belirlendi. Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte köprü ve otoyol ücretleri artırıldı. Bugün de Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldığı duyruldu.
Avrasya Tüneli zamlı geçiş ücretleri belli oldu.
Yeni tarifiye göre; tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 112 TL'den 156TL'ye, minibüsler için 168 TL'den 234 TL'ye ve motosikletler için 41,7 TL'den 60,8 TL'ye çıkarıldı.
Ücretler gece 00:00’dan sabah 05:00’a kadar ise 50 indirimli olarak otomobiller için 78 TL, minibüsler için 117 TL, motosikletler için ise 30,4 TL olarak uygulanacak.
KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM YAPILMIŞTI
Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla köprü ve otoyol ücretlerine 15 Mayıs'tan sonra ikinci bir zam yapıldı.
Buna göre;
15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti
* Otomobiller için 24 liradan, 33 liraya,
* Motosikletler için 10 liradan 14 liraya çıkarıldı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti 49 liradan 70 liraya,
Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti
* Otomobiller için 419 liradan, 585 liraya,
Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti
* Otomobiller için 399 liradan 555 liraya çıkarıldı.
İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu geçiş ücreti otomobiller için 187 TL oldu.
İstanbul-İzmir otobanı geçiş ücreti Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil otomobiller için 1370 TL oldu.
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