Avrasya Tüneli geçiş ücretleri yeniden belirlendi. Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte köprü ve otoyol ücretleri artırıldı. Bugün de Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldığı duyruldu.



Avrasya Tüneli zamlı geçiş ücretleri belli oldu.



Yeni tarifiye göre; tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 112 TL'den 156TL'ye, minibüsler için 168 TL'den 234 TL'ye ve motosikletler için 41,7 TL'den 60,8 TL'ye çıkarıldı.



Ücretler gece 00:00’dan sabah 05:00’a kadar ise 50 indirimli olarak otomobiller için 78 TL, minibüsler için 117 TL, motosikletler için ise 30,4 TL olarak uygulanacak.







