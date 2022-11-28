Avrupa, 15 milyar euroluk yenilenebilir enerji ürünü ithal etti

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin 2021 yılı yeşil enerji ürünleri ithalatına ilişkin verileri yayımladı.



Buna göre, AB geçen yıl dış ülkelerden 11,2 milyar euroluk güneş paneli, 3,4 milyar euroluk sıvı biyoyakıt ve 600 milyon euroluk rüzgar türbini satın aldı.



Böylece, AB ülkeleri geçen yıl toplam 15,2 milyar euroluk yenilenebilir enerji ürünü ithal etti.



Ayrıca, AB söz konusu dönemde 6,5 milyar euroluk yenilenebilir enerji ürününü de ihraç etti.

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK AZALTILMAK İSTENİYOR



Avrupa ülkeleri, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak istiyor.



Rusya-Ukrayna savaşının ardından enerji krizi yaşanan Avrupa'da yenilenebilir yatırımların daha da hızlandırılması çalışmaları yapılıyor.



AB ülkeleri, 2030 yılı yenilenebilir enerji hedefini yüzde 40 seviyesinde belirlemişti. AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu bu yenilenebilir enerji hedefinin yüzde 45'e yükseltilmesini istiyor.

