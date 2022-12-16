Avrupa 38 milyar euro ticaret açığı verdi

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.



Buna göre, AB'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 225,2 milyar euroya, ithalatı da yüzde 33,1 yükselerek 263,4 milyar euroya ulaştı.

Böylece AB'nin dış ticaret açığı ekim ayında 38,2 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, ekimde 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 18 yükselişle 252,8 milyar euro, ithalat da yüzde 30,7 artışla 279,3 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, ekimde 26,5 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

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Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 44,9 milyar euro ile ABD, 28,8 milyar euro ile İngiltere, 19,4 milyar euro ile Çin, 17,1 milyar euro ile İsviçre ve 8,6 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.



AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 55,6 milyar euro ile Çin, 33,8 milyar euro ile ABD, 18,8 milyar euro ile İngiltere, 13,1 milyar euro ile Rusya, 12,8 milyar euro ile Norveç, 11,8 milyar euro ile İsviçre ve 9,1 milyar euro ile Türkiye oldu.



AB ve Euro Bölgesi dış ticaret açığı, özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki hızlı artıştan kaynaklanıyor.