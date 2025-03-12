Avrupa Birliği, ABD'ye tarife misillemesine hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin bugün yürürlüğe giren çelik ve aluminyum gümrük vergilerine karşılık vererek 1 Nisan'dan itibaren ABD'den ithal edilen ürünlere karşı tedbir alacak.



Avrupa Komisyonu'nun açıklamasına göre, ABD'nin gümrük vergilerinden etkilenen ürünlere denk tutarda 28 milyar dolara tekabül eden ABD ürününe yönelik tedbir alınacak.



Açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun ticaret anlaşmazlığına çözüm bulmak için müzakerelere açık olduğu ifade edildi.



ABD'nin tüm ithal çelik ve aluminyuma getirdiği yüzde 25 ek gümrük vergisi, daha önceki istisnaların yürürlük tarihinin dolmasıyla beraber bugün devreye girdi. Gümrük vergisi sadece ham ürünü değil çelik ve aluminyumdan mamul yüzlerce ürünü kapsıyor.