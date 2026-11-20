Avrupa Birliği'nin, Ortadoğu'daki çatışmanın enerji piyasalarında yarattığı sarsıntının ardından dizel ve gazyağı (kerosen) gibi ürünlerde arz sıkıntısını önlemek amacıyla petrol stoklama kurallarını revize etmeyi planladığı bildirildi. Taslak düzenleme, acil durum stoklarının bileşiminin ulusal tüketim kalıplarıyla ilişkilendirilmesini öngörüyor.

Bloomberg'in gördüğü taslak belgeye göre, Avrupa Komisyonu mevcut kuralları güçlendirmeyi hedefliyor. Mevcut sistemde üye ülkelerin acil durum stoklarındaki ürün karışımının ulusal tüketim yapısını yansıtması zorunlu tutulmuyor.

Petrol , AB'de kullanılan enerjinin en büyük tek kaynağı olmaya devam ediyor ve toplam tüketimin yaklaşık yüzde 38'ini oluşturuyor.

Taslak düzenleme kapsamında acil durum stoklarının bileşiminde benzin, jet yakıtı, dizel veya fuel oil gibi en az bir petrol ürününün bulunması gerekecek.

Avrupa Komisyonu ayrıca belirli koşullar altında acil sıvı yakıt stoklarına geçici ve istisnai askeri erişim imkanı tanımayı öneriyor.

Teklifin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmadan önce değişikliğe uğrayabileceği, mevcut takvime göre onayın Aralık ayı başında planlandığı belirtildi.