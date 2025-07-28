Avrupa Birliği, Temu'yu köşeye sıkıştırmaya çalışıyor

Avrupa Birliği, Çinli e-ticaret şirketi Temu hakkında soruşturmayı yoğunlaştırdı ve şirketin platformu üzerinden kaç tane yasa dışı ürün satıldığını ölçemediğini belirtti.



AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, Temu'nun bloğun çevrimiçi içerik kurallarını ihlal ettiğini öncelikle tespit ettiğini belirtti. Komisyon, Temu'nun Ekim ayında yaptığı yasa dışı satışlara ilişkin risk değerlendirmesinin yanlış olduğunu ve komisyonun kendi analizi ve test satın alımlarının, AB'deki kullanıcıların bebek oyuncakları veya elektronik ürünler gibi güvenli olmayan veya sahte ürünler alma riskinin yüksek olduğunu gösterdiğini ekledi.



AB'nin dijital sorumlusu Henna Virkkunen basın açıklamasında, "Ön görüşümüze göre, Temu, Dijital Hizmetler Yasası'nın gerektirdiği standartlara göre kullanıcıları için riskleri değerlendirme konusunda çok geride kalıyor. AB'de tüketicilerin çevrimiçi güvenliği tartışmaya açık değildir." dedi.



SORUŞTURMA GEÇEN YIL BAŞLAMIŞTI



Komisyon, geçen yıl DSA kapsamında Temu'ya yönelik soruşturmasını başlattı. DSA, çevrimiçi ortamda yasa dışı ve zararlı içeriğe karşı mücadeleyi amaçlayan kapsamlı bir düzenleme olarak öne çıkıyor. Çinli PDD Holdings'in bir birimi olan Temu, müşterileri alışveriş yapmaya devam ettirmek için bağımlılık yaratan tasarım kullanmak ve yasa dışı ürünlerin satışını durdurmamak gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı.



AB tüketici koruma yasası kapsamında yürütülen ayrı bir soruşturma, komisyonun "sorunlu uygulamalar" olarak nitelendirdiği sahte indirimler ve sahte yorumlar gibi konuları inceliyor.

Temu, bulgulara karşı kendini savunma veya komisyonun şikayetlerini giderme taahhüdünde bulunma hakkına sahip olacak. Aksi takdirde, DSA kapsamında yıllık küresel satışlarının yüzde 6'sına varan para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.



Temu sözcüsü yaptığı açıklamada, "Komisyonla tam işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz." dedi.