Avrupa Birliği'nden riskli hamle. Google'a 1 milyar dolarlık para cezası kesti

Perşembe günü Google 'a 890 milyon euro (1 milyar dolar) tutarında para cezası kesen Avrupa Birliği'nin (AB ) bu hamlesi, Amerika Birleşik Devletleri ile gerilimleri tırmandırma riski taşıyor.

AB yakın zamanda, ABD devi Google'ı, arama sonuçlarında rakiplerine kıyasla Google Flights veya Google Hotels gibi kendi hizmetlerini yasa dışı bir şekilde kayırdığı gerekçesiyle 460 milyon euro'luk para cezasına çarptırmıştı.

Avrupa Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, 430 milyon euro değerindeki ikinci ceza, Google'ın uygulama geliştiricilerinin tüketicilere Google Play mağazası dışında ücretsiz teklifler göstermesine izin vermemesinden kaynaklanıyor.

AB'nin teknoloji sorumlusu Henna Virkkunen, "Bu kararın ardından, kurumsal rekabetin artmasını ve diğer şirketlerin de yenilikçi hizmetlerde bulunabilmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

Üst düzey bir AB yetkilisi, Google'ın güncel olarak kendi hizmetlerini kayırmaya devam ettiğini, ancak ikinci cezanın Mart 2024 ile Aralık 2025 arasını kapsadığını söyledi.

ABD'li dev şirket, AB'yi Google Play'deki güvenlik koruma önlemlerini kaldırmakla suçladı.

Google'ın küresel ilişkiler sorumlusu Kent Walker yaptığı açıklamada, yapılan düzenlemelerin ürünleri ve hizmetleri kötüleştirmek yerine daha da geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Bu para cezaları, Washington ve Brüksel arasında ticaret sürtüşmelerini hafifleten gümrük tarifesi anlaşmasının birinci yıldönümünden sadece birkaç gün önce geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, daha önce Brüksel'i ABD teknoloji firmalarını hedef almakla suçlamış ve AB'ye karşı gümrük vergileriyle misilleme yapma tehdidinde bulunmuştu.

"ADİL BİR REKABET ORTAMI YOK"

Bu para cezaları, AB'nin 2025 yılında Meta'ya 200 milyon ve Apple'a 500 milyon Euro olmak üzere toplamda en büyük para cezalarını kesmesinin ardından, Dijital Pazarlar Yasası (DMA) olarak bilinen rekabet hukuku kapsamında tek bir şirkete karşı verilen en büyük toplam ceza olma özelliğini taşıyor.

2024 yılında yürürlüğe giren Dijital Piyasalar Yasası (DMA), AB tarafından büyük teknoloji şirketlerinin aşırılıkları olarak görülen uygulamaları dizginleyerek dijital alanda adil rekabeti sağlamayı amaçlıyor.

Google'a karşı kesilecek para cezaları, 2024'te başlayan bir soruşturmanın parçası olarak aylardır bekleniyordu, ancak Brüksel'in Washington ile ilişkilerine zarar verme korkusuyla bu adımı geciktirdiği iddiaları ortaya atıldı.

AB, Dijital Piyasalar Yasası'nı ihlal eden şirketlere, şirketin küresel toplam cirosunun yüzde 10'una kadar para cezası uygulayabilir.

İkinci bir AB yetkilisi, kesilen cezaların Google'ın cirosunun yüzde 0,22'sine denk geldiğini söyledi.

Komisyon, Google'ın 60 gün içinde uyum sağlamaması durumunda para cezalarının daha da artabileceğini belirterek, şirketi periyodik ceza ödemeleri ile tehdit etti.

AB'nin rekabetten sorumlu yetkilisi Teresa Ribera yaptığı açıklamada, "En iyi ürünler, arama motorunu işleten şirkete ait oldukları için değil, daha iyi oldukları için başarılı olmalıdır" diye belirtti.

Google, Brüksel'i eleştirerek, AB'nin şirketin belirli ülkelerdeki ürünlerinin kalitesini düşürmeye zorladığı iddiasında bulundu.

Şirketin otel, uçuş ve restoranlar için anlık fiyatlandırma gibi Avrupalı kullanıcıların sevdiği gerçek zamanlı arama özelliklerini ortadan kaldırmaya ve Google Play'deki güvenlik korumalarını kaldırmaya zorlandığını söyleyen Kent Walker, "Burada adil bir rekabet ortamı yok." diyerek sözlerine eklemede bulundu.

AB'NİN 'AYRIMCI' KURALLARI

Google, AB'nin para cezalarına yabancı değil.

2017 ile 2019 yılları arasında AB, şirkete toplam 8,2 milyar Euro tutarında para cezası kesmişti.

Brüksel'in geçen yıl Eylül ayında, farklı rekabet hukuku kuralları kapsamında ayrı bir davada 2,95 milyar Euro'luk para cezası vermesinin ardından Trump, AB'ye karşı misilleme yapma tehdidinde bulunmuştu.

Ancak AB, Perşembe günü Amerika'nın olası bir misilleme hamlesi konusunda iyimser bir tavır sergiledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamasında,"AB'nin görevi, egemen kurumlarımız tarafından kabul edilen düzenlemelerin tam olarak uygulanmasını ve saygı görmesini sağlamak" diyen Ribera, Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer vakalar yaşandığını ve Amerikalı yetkililerin de çok benzer yaklaşımlar izlediğini belirtti.

AB ve Amerika Birleşik Devletleri bu yıl, birliğin dijital kurallarıyla bağlantılı sürtüşmeleri görüşmeler yoluyla ele alma konusunda anlaştılar, ancak görüşmeler henüz başlamadı.

Trump'ın Cumhuriyetçi partisine mensup yaklaşık 25 ABD'li milletvekili Salı günü yazdıkları bir mektupta, ABD Başkanını Avrupa Birliği'nin "ayrımcı" dijital kurallarına karşı, daha yüksek vergilere yol açabilecek ticaret soruşturmaları gibi araçları kullanmaya çağırdı.

Virkkunen gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'nın yaptırım uygulama konusunda geri adım atmayacağında ısrar ederek kendi kurallarına son derece bağlı olduklarını belirtti.