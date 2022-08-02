Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 değer kaybederek 436,07 puana geriledi.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 azalarak 7.409,11 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 düşerek 13.449,2 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 değer kaybıyla 6.409,8 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,35 gerileyerek 22.351,02 puana indi.



Avro/dolar paritesi TSİ 19.31 itibarıyla yüzde 0,58 azalarak 1,02 seviyesinden işlem gördü.



G7 ülkeleri, Rusya’nın petrol gelirlerini kısıtlamak için tüm seçenekleri değerlendirdiklerini açıkladı.



Belçika, uygulanan ekonomik yaptırımlar çerçevesinde Rusların 50 milyar avronun üzerindeki fonunun dondurulduğunu bildirdi.



Avrupa Birliği, Almanya'nın bölgesel ısıtmayı desteklemek için hazırladığı yaklaşık 3 milyar avroluk plana onay verdi.

