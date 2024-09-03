Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,97 değer kaybıyla 519,84 puana geriledi.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 düşüşle 8.298,46 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 gerileyerek 7.575,1 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,97 değer kaybıyla 18.747,11 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,33 azalışla 33.863,43 puana indi.



Euro/dolar paritesi TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,26 azalışla 1,104 seviyesinde bulunuyor.



Avrupa'da yatırımcılar, ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikleri olumsuz karşıladı.



Stoxx Europe 600'de işlem gören madencilik sektörü hisseleri yüzde 3,28, teknoloji sektörü hisseleri de yüzde 2,23 değer kaybetti.