Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 % 1,42 düşüşle 514,26 puana indi. Teknoloji şirketleri % 3 gerilerken, otomotiv şirketlerinin % 3,6 değer kaybetti. Çin'deki zayıf talep nedeniyle 2024'e ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize eden Mercedes-Benz Group hisseleri düşüş gösterdi.



Almanya'da DAX 40, % 1,49 değer kaybederek 18.720,01 puana ve Fransa'da CAC 40, % 1,51 düşüşle 7.500,26 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,83 düşüşle 33.762,25 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 1,19 azalarak 8.229,99 puan oldu.



Euro/dolar paritesi TSİ 20.00 itibarıyla % 0,10 artışla 1,117 seviyelerinden işlem gördü.



Küresel piyasaların odağında bu hafta ABD Merkez Bankasının para politikası kararları yer alırken, Avrupa'da İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde % 5'te sabit bıraktı ve para politikasında gevşemeye ilişkin kademeli bir yaklaşım benimseneceğini duyurdu.



İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre perakende satışlar ağustosta % 1 artış gösterdi, ülkenin kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı ise % 100'e ulaştı.