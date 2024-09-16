Avrupa borsaları haftaya karışık seyirle başladı

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 değer kaybederek 18.633,11 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,21 azalışla 7.449,44 puana düştü. İtalya'nın FTSE MIB 30 endeksi yatay bir seyir izleyerek 33.569,98 puanda kalırken, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 artışla 8.278,44 puan seviyesine ulaştı.



Euro/dolar paritesi, TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,41 yükselişle 1,112 seviyesinden işlem gördü.



Avrupa piyasaları, bu hafta özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere, büyük merkez bankalarının para politikası kararlarına odaklanmış durumda.



Öte yandan, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), merkez bankalarını faiz oranlarını çok hızlı düşürmemeleri ve oluşturdukları koruma tamponlarını kaybetmemeleri konusunda uyardı. Bugün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi, Temmuz ayında 21,2 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.