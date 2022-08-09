Haberler - Anadolu Ajansı 09.08.2022 - 19:58 | Son Güncelleme : 09.08.2022 - 19:59
Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,67 değer kaybederek 435,98 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,12 düşerek 13.334,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 değer kaybıyla 6.490,00 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,05 gerileyerek 22.488,49 puana indi.
Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 artarak 7.488,15 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,26’lık yükselişle 1,022 seviyesinde bulunuyor.