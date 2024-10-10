Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı

Kapanışta Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,18 kayıpla 519,11 puana geriledi. Almanya DAX 40 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 19.210,9 puana, Fransa CAC 40 endeksi yüzde 0,24 azalarak 7.541,59 puana, İngiltere FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 kayıpla 8.237,73 puana indi. Öte yandan, İtalya'nın FTSE MIB endeksi yüzde 0,43 artışla 34.077,42 puana çıktı.



Piyasalardaki bu düşüş, ABD'de açıklanan eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle tetiklendi. ABD'de TÜFE eylülde aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 arttı. Sigorta sektörü hisseleri Stoxx Europe 600'de yüzde 1,06 artarken, teknoloji hisseleri yüzde 1 değer kaybetti.



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül ayı toplantı tutanaklarına göre, dezenflasyon süreci beklentilere uygun ilerlese de, ECB'nin daha fazla politika gevşemesi konusunda temkinli davrandığı belirtildi. Ayrıca Almanya, 2023 büyüme beklentisini eksi yüzde 0,2 olarak güncelledi.