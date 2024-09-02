Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,02 azalarak 524,94 puana indi.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 değer kaybederek 8.363,84 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,15 gerileyerek 34.320,6 puana düştü.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 18.930,85 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artarak 7.646,42 puana çıktı.



Euro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,15 artışla 1,106 seviyelerinden işlem gördü.



Almanya'da temmuzda 43,2 puan olan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta 42,4 puana inerek, son beş ayın en düşük seviyesine geriledi.



Euro Bölgesi'nde de temmuzda 45,8 seviyesinde olan imalat sanayi PMI, ağustosta değişmedi. Böylece, PMI faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında kaldı.



Euro Bölgesi genelinde imalat faaliyetlerindeki düşüş, Almanya ve Fransa'da imalat sektöründeki kötüleşen koşullarla ağustosta devam etti.