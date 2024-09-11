Avrupa borsaları yön arayışıyla karışık seyirle kapandı

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yarın, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz kararlarını açıklayacak. Karar öncesinde Avrupa borsalarında belirsizlik hakim.



Bugün, Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler güçlenirken, faiz indirimlerinin büyük olmayacağına yönelik tahminlerin öne çıkmasıyla küresel piyasalarda risk iştahını azalttı.



Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,01 artarak 508,02 puana yükseldi. İnşaat ve inşaat malzemeleri üreticileri şirketlerinin hisseleri bugün ortalama yüzde 0,4 düşüş gösterirken, teknoloji şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,3 değer kazandı.



Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 18.330,27 puana yükseldi. Alman borsasında hafta ortasında odak noktası, devralma spekülasyonları sonucunda hisseleri çift haneli oranlarda yükselen Commerzbank oldu.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 gerileyerek 8.103,94 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 düşerek 7.396,83 puana indi.



İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 değer kaybederek 33.174,42 puana geriledi.



Şirket hisselerinden, Alman Commerzbank, İtalyan UniCredit SpA bankasının yüzde 9 hissesini satın aldığını açıklamasının ardından günü yüzde 16,55 değer kazanarak kapattı. UniCredit hisse fiyatı ise sadece yüzde 0,22 yükseldi.



İtalyanlar, gerekirse Commerzbank'ın yüzde 9,9'undan fazlasını devralmak için denetleyici makamlara izin başvurusunda bulunacaklarını açıkladı. Bu da devralma spekülasyonlarını körükledi ve Commerzbank'ın piyasa değeri bugün yüzde 16,6 artarak yaklaşık 17,5 milyar euroya yükseldi.



Verilerde ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı. TÜFE, temmuzda da yüzde 0,2 artmıştı. Şubat 2021'den bu yana en düşük yıllık artışını kaydeden TÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 2,9 yükselmişti.



Euro/dolar paritesi, TSİ 19.36 itibarıyla yüzde 0,064 azalarak 1,101 seviyesinde işlem gördü.



Analistler, ECB ve Fed'in faiz indirmesinin beklenmesine rağmen yatırımcıların bunu görmeyi tercih ettiğini belirterek, yatırımcıların dünyanın en büyük ekonomisinde para politikası yaklaşımına ilişkin bir gösterge elde etmeyi umdukları ABD'de tüketici fiyatlarının karışık bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.