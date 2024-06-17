Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı.



Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 512 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 18.083 puan seviyesinde işlem görüyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 8.166 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 primle 32.913 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 11.038 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.542 puanda bulunuyor.



Avro/dolar paritesi, geçen hafta yüzde 0,9 düşüşle 1,0705 seviyesinden haftayı tamamlayarak, yaklaşık son 2 ayın en sert haftalık düşüşünü kaydetti. Parite, bugün de düşüş eğilimine devam ederek, yüzde 0,1 azalışla 1,0690 seviyesinde.



Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesine karşın yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bu hafta bölgede gözler İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.



Analistler, bölge pay piyasalarının, seçim belirsizliklerinin etkisiyle geçen hafta satıcılı bir seyir izlemesinin ardından bugün bölge borsalarında tepki alımlarının öne çıktığını dile getirdi.



Avrupa Parlamentosunda (AP) 5 yıl görev yapacak milletvekillerini belirlemek için yapılan seçimlere aşırı sağın damga vurmasının siyasi belirsizliği beraberinde getirdiğini aktaran analistler, bu hafta BoE'nin faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.