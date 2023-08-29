Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,97 artışla 459,83 puana ulaştı.



Birleşik Krallıkta FTSE 100 endeksi yüzde 1,72 artarak 7.464,99 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,67’lik artışla 7.373,43 puana yükseldi.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,88 artışla 15.930,88 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,21'lik yükselişle 28.889,76 puandan kapandı.



Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,31 yükselişle 1,085 seviyelerinde seyrediyor.

