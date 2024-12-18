Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,15 değer kazanarak 514,43 puana yükseldi.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 artışla 8.199,11 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,25 yükselişle 34.400,99 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,26 değer kazanarak 7.384,62 puana çıktı. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 düşüşle 20.242,57 puana geriledi.



Euro/dolar paritesi TSİ 20.50 itibarıyla yüzde 0,095 düşüşle 1,048 seviyelerinden işlem gördü.



Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının faiz kararı yatırımcıların odağında yer alırken Avrupa piyasalarında İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yarınki para politikası toplantısı bekleniyor.



İngiltere tarafında bu haftaki işgücü ve ücret artışı verileri ile bugün açıklanan enflasyon verilerinin ardından, BoE'nin yarın politika faizini yüzde 4,75'te sabit bırakacağı öngörülüyor.



İngiltere'de kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,6 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Buna rağmen, yıllık enflasyon Nisan 2024'ten beri görülen en yüksek seviyede ölçüldü.



Euro Bölgesi'nde ise TÜFE, kasımda yıllık bazda yüzde 2,2'ye çıktı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde eksi 0,3 oldu.