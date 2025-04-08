Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 2,72 değer kazanarak 486,91 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,71 artışla 208,45 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,5 artarak 7.100,42 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,47 değer kazanarak 20.280,26 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,44 yükselerek 33.657,05 puan oldu.



Euro/dolar paritesi, TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,092 artışla 1,091 seviyesinde işlem gördü.



ABD'nin farklı ülkelerle gümrük tarifelerini düşürebilecek anlaşmalar için müzakerelere başlayabileceğine yönelik iyimserlikle Avrupa piyasalarında pozitif seyir izlendi.



Avrupa borsalarında kazançlara, sigortacılık ve finansal hizmetler hisseleri liderlik etti.



İngiliz telekomünikasyon şirketi BT Group, Almanya merkezli otomotiv şirketi Bayerische Motoren Werke, Mercedes-Benz ve İtalyan enerji şirketi Eni hisseleri en fazla değer kaybeden şirketler arasında yer aldı.



Avrupa Birliği yetkilileri, ABD ile gümrük tarifelerini müzakere etmeye hazır olduklarını ifade etti. Ancak Çin, Dünya Ticaret Örgütünden ABD'nin tarifelerine yönelik anlaşmazlık istişaresi talebinde bulundu.