Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Gösterge endeks olan Stoxx Europe 600, yüzde 0,4 artışla 517,19 puana yükseldi. Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 18.726,08 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,51 artışla 7.487,42 puana çıktı. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 artışla 33.780,28 puana ulaşırken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 değer kazanarak 8.309,86 puan seviyesinde kapandı.



Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.52 itibarıyla yüzde 0,11 artışla 1,112 seviyesinde işlem gördü.



Piyasaların gözü, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararındayken, Avrupa’da ise İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) para politikası kararı yakından takip ediliyor. Bunun yanında, Almanya’da yatırımcı güveni Eylül ayında Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, ekonomik toparlanmaya ilişkin umutların azaldığını belirtti.



ABD’de ise sanayi üretimi ağustosta yüzde 0,8 artış göstererek beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, perakende satışlar da yüzde 0,1 artarak beklentilerin tersine pozitif bir sonuç verdi.