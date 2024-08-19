Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,61 artışla 514,59 puana çıktı.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 artarak 8.356,94, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,54 değer kazanarak 18.421,69, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 yükselerek 7.502,01 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,68 artışla 33.266,32 puan oldu.



Avrupa piyasaları, geçen hafta yaşanan toparlanma eğilimini devam ettirdi. Stoxx Europe 600'deki madencilik sektörü hisseleri yüzde 1,98, perakende sektörü hisseleri de yüzde 1,57 yükseldi.