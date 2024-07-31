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Avrupa devi tavrını değiştirdi: Türk varlıklarına yatırım kararı

Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi, Türk Lirası varlıklara ilişkin tavrını değiştirdi. Daha önce yatırımcıları uyaran Amundi, Türk tahvillerini en beğendiği varlıklar arasına aldı.

Avrupa devi tavrını değiştirdi: Türk varlıklarına yatırım kararı
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Avrupa’nın en büyük varlık yöneticisi Amundi, Türk tahvillerini en beğendiği varlıklar arasına aldı.

Bloomberg'in haberine göre 2,3 trilyon dolarlık fonun yöneticisi, Türkiye’nin piyasalarını güçlendirecek ekonomik normalleşme yolunda ilerlediğine inanıyor.

Şirket, birkaç ay önce yatırımcıları Türk tahvillerinden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.

Amundi’nin gelişmekte olan piyasalar bölümünü yöneten Yerlan Syzdykov “Ekonomi ekibi siyasi ve piyasa baskılarını oldukça iyi yönetiyor. Sabit getirili menkul kıymet ve genelinde pozitif olmaktan mutluyuz.” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’yi gelişmekte olan piyasaların yerel para cinsinden tahvilleri arasında ilk beşte sayan Amundi, şirket tahvil ve hisselerine de yatırım yaptı.

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