ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ile bir gümrük tarifesi anlaşmasına varıldığını açıklamasının ardından Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri yükseldi. Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.



Trump'ın, Avrupa mallarına otomobiller dahil yüzde 15'lik baz tarife uygulaması konusunda AB ile uzlaştıklarını duyurmasının ardından pazartesi sabahı vadeli hisse senedi işlemleri yükseldi.



ING Başekonomisti Carsten Brzeski, "ABD ile AB arasında en kötü senaryonun önüne geçildi; taraflar, AB'nin ABD'ye yaptığı neredeyse tüm ihracatlar için %15'lik bir tarife konusunda ilkesel bir anlaşmaya varmış gibi görünüyor." dedi.



Ancak Brzeski şu uyarıda da bulundu:



"Bu anlaşmanın en büyük handikapı, henüz yazılı bir metin olmaması. Önümüzdeki saatler ve günler daha fazla netlik getirecektir. Bu nedenle şu anki herhangi bir değerlendirme büyük bir ihtiyatla ele alınmalı."

