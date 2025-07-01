Avrupa için önemli enflasyon gelişmesi

Commerzbank'tan Vincent Stamer, euro bölgesinde enflasyonun gelecek aylarda geri gelebileceğini söyledi.



Enflasyon artışı esas olarak petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı. Petroldeki artış ise İsrail-İran savaşı nedeniyle geçici olarak yüzde 10'dan fazla yükselmişti.



Bir araştırma bülteni yayınlayan Stamer, petrol fiyatlarının ay sonunda düşmüş olması nedeniyle enflasyonunda bununla birlikte düşebileceğini belirtti.



Ancak ABD tarifelerinin etkisi konusundaki belirsizliğe dikkat çeken Stamer, Avrupa Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında faiz indirimlerinde bekleme düğmesine basacağını tahmin etti.



Stamer, tarifeler Avrupa'nın ihracatını yavaşlattığı ve ürün fiyatlarına aşağı yönlü baskı yaptığı için ECB'nin sonbaharda faiz oranlarını düşürebileceğini ekledi.

