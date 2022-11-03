Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'ye yıl sonuna kadar 1,5 milyar euro yatırım planlıyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, EBRD'nin ilk olarak Türkiye'de başlattığı İş Dünyasında Kadınlar (Women in Business) Programı'nın 10'uncu yılı vesilesiyle düzenlenen konferans sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bu yıl Türkiye'deki yeni finansman taahhütlerinin şu anda 1,1 milyar euro seviyesinde olduğunu belirten Tuerkner, şunları ifade etti:

"Birkaç proje daha var şu anda ve bu projelerle yıl sonuna kadar 1,4-1,5 milyar euro finansman taahhüdüne ulaşmış olacağımızı düşünüyorum. Bu tabii ki Türkiye'de ulaştığımız rekor değil ama hem küresel ekonomi hem de Türkiye ekonomisindeki şartları düşündüğümüzde kötü bir seviye de değil. Liradaki değer kaybı ve enflasyonu dikkate aldığımızda yatırımlar için kolay bir ortam oluşmuyor. Yatırım olmayınca da bizim finanse edebileceğimiz proje olmuyor. Tüm bunlar bu yıl süreci biraz zorlaştırdı ama daha stabil bir ortam, Türkiye'de her zaman daha fazlasının yapılmasını sağlar."

"EKONOMİK BÜYÜME TAHMİNLERİMİZİ YÜKSELTTİK"



Tuerkner, dünya ekonomisi için bu yılın yüksek enerji fiyatları ve enflasyon nedeniyle çok zor bir yıl olduğunu ve doğal olarak bu gelişmelerin Türkiye ekonomisine de yansıdığını söyledi.



Özellikle yüksek fiyatlar nedeniyle Türkiye'nin enerji ithalat faturasının arttığını belirten Tuerkner, şöyle devam etti:

"Yine de tüm bu zorluklara rağmen Türkiye ekonomisi en azından büyüme gösterdi. Diğer ülkelere kıyasla bu bir başarıdır. Biz hatta Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme öngörülerimizi bu yıl için yüzde 4,5'e, gelecek yıl için ise yüzde 3,5'e yükselttik. Tabii bu başarının bir bedeli de oldu, enflasyon arttı."



Tuerkner, EBRD'nin Türkiye'deki projeleri desteklemeye aynı şekilde devam edeceğini vurguladı.

