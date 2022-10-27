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Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne oldu? Piyasaların faiz beklentisi ne yöndeydi? (2022 ECB PPK faiz kararı)

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı toplantısı sona erdi ve merakla beklenen karar açıklandı. Küresel piyasaları yakından ilgilendiren ECB faiz kararı belli oldu ve ECB politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2'ye yükseltti. İşte ayrıntılar.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne oldu? Piyasaların faiz beklentisi ne yöndeydi? (2022 ECB PPK faiz kararı)

ECB faiz kararı toplantısı sona erdi. Ekonomi haberlerini yakından takip eden binlerce yatırımcı, (ECB) tarafından verilen faiz kararını açıkladı. 

ECB KARARI NE OLDU?

ECB, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2'ye yükseltti. Böylece faiz oranı  2009’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 

Bankanın politika faizlerini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

ECB, geçen ayki toplantısında politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artırmıştı. Son iki toplantıdaki faiz artışı 1,5 puan oldu.

Küresel bazda artan resesyon ihtimalinden sonra bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmeler de kritik önem taşıyor.

ARALIKTA 50 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENTİSİ

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, artırımın 75 baz puan olma ihtimali de güçlü şekilde fiyatlanıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne oldu? Piyasaların faiz beklentisi ne yöndeydi? (2022 ECB PPK faiz kararı) - 1

PİYASALARIN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Avrupa'da tarafında, gözler ECB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, bankanın politika faizlerini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Küresel bazda artan resesyon ihtimalinden sonra bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin ECB Başkanı Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmeler de kritik önem taşıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, artırımın 75 baz puan olma ihtimali de güçlü şekilde fiyatlanıyor.

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