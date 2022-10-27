Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne oldu? Piyasaların faiz beklentisi ne yöndeydi? (2022 ECB PPK faiz kararı)

ECB faiz kararı toplantısı sona erdi. Ekonomi haberlerini yakından takip eden binlerce yatırımcı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından verilen faiz kararını açıkladı.



ECB FAİZ KARARI NE OLDU?



ECB, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2'ye yükseltti. Böylece faiz oranı 2009’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.



Bankanın politika faizlerini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu.



ECB, geçen ayki toplantısında politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artırmıştı. Son iki toplantıdaki faiz artışı 1,5 puan oldu.



Küresel bazda artan resesyon ihtimalinden sonra bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmeler de kritik önem taşıyor.



ARALIKTA 50 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENTİSİ



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, artırımın 75 baz puan olma ihtimali de güçlü şekilde fiyatlanıyor.



PİYASALARIN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



Avrupa'da tarafında, gözler ECB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, bankanın politika faizlerini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Küresel bazda artan resesyon ihtimalinden sonra bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin ECB Başkanı Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmeler de kritik önem taşıyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, artırımın 75 baz puan olma ihtimali de güçlü şekilde fiyatlanıyor.