Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2022 ECB PPK faiz kararı)

ECB faiz kararı toplantısı öncesinde, ekonomiyi yakından takip eden binlerce yatırımcı toplantının saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. Avrupa Merkez Bankası tarafından verilecek olan faiz kararı öncesinde piyasaların beklentisi dikkat çekti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı toplantısı için tarihler belli oldu. Küresel piyasaları yakından ilgilendiren toplantı öncesinde, kurulun saat kaçta toplanacağı merak ediliyor.



Buna göre; Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı toplantısı 27 Ekim Perşembe (Bugün) saat 15.15'te yapılacak.

PİYASALARIN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Avrupa'da tarafında, bugün gözler ECB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, bankanın politika faizlerini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Küresel bazda artan resesyon ihtimalinden sonra bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin ECB Başkanı Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmeler de kritik önem taşıyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, artırımın 75 baz puan olma ihtimali de güçlü şekilde fiyatlanıyor.