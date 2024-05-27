Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine başlayabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilisi Olli Rehn, enflasyonun ECB'nin yüzde 2'lik hedefine yaklaşmakta olduğunu ve bunun da haziran ayında para politikasını gevşetmeyi ve faiz oranlarını düşürmeye başlamayı mümkün kılabileceğini söyledi.



Finlandiya Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayımlanan konuşmasında Rehn, "Enflasyon, yüzde 2'lik hedefimize sürdürülebilir bir şekilde yaklaşıyor ve bu nedenle haziran ayında para politikası duruşunu gevşetmek ve faizleri düşürmeye başlamak için zaman olgunlaştı" dedi.



Rehn, "Bu, tabii ki dezenflasyonist eğilimin devam edeceği ve jeopolitik durum ve enerji fiyatlarında daha fazla gerileme olmayacağı varsayımına dayanıyor" diye ekledi.



ENFLASYON CUMA BELLİ OLACAK



Euro Bölgesi enflasyon verisi cuma günü belli olacak.



Enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,5'e yükselmesi ancak yükselişin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek hafta para politikasını gevşetmesinin önünde engel oluşturmayacağı düşünülüyor.



Piyasalar, 6 Haziran'da faizlerin yüzde 3,75 seviyesine indirilmesine yüzde 88 olasılık veriyorlar.