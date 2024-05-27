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Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine başlayabilir

Avrupa'da faiz indirimleri başlayacağına yönelik iyimserlik artıyor. Piyasalar, haziran ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 88 olarak fiyatlıyor. ECB yetkilisi Olli Rehn de para politikasını gevşetmek için haziran ayını işaret etti.

Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine başlayabilir

Merkez Bankası (ECB) yetkilisi Olli Rehn, enflasyonun ECB'nin yüzde 2'lik hedefine yaklaşmakta olduğunu ve bunun da haziran ayında para politikasını gevşetmeyi ve oranlarını düşürmeye başlamayı mümkün kılabileceğini söyledi.

Finlandiya Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayımlanan konuşmasında Rehn, ", yüzde 2'lik hedefimize sürdürülebilir bir şekilde yaklaşıyor ve bu nedenle haziran ayında para politikası duruşunu gevşetmek ve faizleri düşürmeye başlamak için zaman olgunlaştı" dedi.

Rehn, "Bu, tabii ki dezenflasyonist eğilimin devam edeceği ve jeopolitik durum ve enerji fiyatlarında daha fazla gerileme olmayacağı varsayımına dayanıyor" diye ekledi.

ENFLASYON CUMA BELLİ OLACAK

Euro Bölgesi enflasyon verisi cuma günü belli olacak.

Enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,5'e yükselmesi ancak yükselişin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek hafta para politikasını gevşetmesinin önünde engel oluşturmayacağı düşünülüyor.

Piyasalar, 6 Haziran'da faizlerin yüzde 3,75 seviyesine indirilmesine yüzde 88 olasılık veriyorlar.

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