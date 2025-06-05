Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz oranı belli oldu. Avrupa Merkez Bankası faizi yüzde 2.25 seviyesinden yüzde 2 seviyesine indirdi.



ENFLASYON VE TRUMP ETKİSİ



Avrupa Merkez Bankası (ECB), yavaşlayan enflasyon ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgenin büyümesine yönelik ticaret savaşından kaynaklanan tehditlere yanıt olarak, politika faiz oranını 2023'ün başından bu yana en düşük seviyeye indirme kararı almış oldu.



Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, mevduat oranını yüzde 2.25'ten yüzde 2'ye düşürüldü.



8 KEZ FAİZ İNDİ



Yapılan indirimle birlikte bu yıldaki sekizinci faiz indirimi gerçekleşti. Refiransman faiz oranı da yüzde 2.40'tan yüzde 2.15'e çekildi.