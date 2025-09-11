Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadı

Avrupa Merkez Bankası, beklendiği gibi üç temel faiz oranını değiştirmedi. Mevduat faizi yüzde 2, ana refinansman faizi yüzde 2,15 ve marjinal kredi faizi yüzde 2,40 seviyesinde kaldı. Enflasyon yüzde 2'lik orta vadeli hedefe yakın seyrederken, görünüm Haziran ayına göre büyük ölçüde değişmedi.



Yeni personel projeksiyonlarına göre, 2025'te ortalama yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşecek olan enflasyon, 2026'da yüzde 1,7'ye gerileyecek ve ardından 2027'de hafifçe yükselerek yüzde 1,9'a ulaşacak.



Çekirdek enflasyonun (gıda ve enerji hariç) 2025'te yüzde 2,4, 2026'da yüzde 1,9 ve 2027'de yüzde 1,8 olması bekleniyor. Büyümenin 2025'te yüzde 1,2 (önceki yüzde 0,9'dan artışla) olması, 2026'da yüzde 1'e yavaşlaması ve 2027'de yüzde toparlanması öngörülüyor.



Yönetim Konseyi, orta vadede enflasyonu yüzde 2 seviyesinde sabitleme kararlılığını yineleyerek, temkinli, toplantı bazında ve veri odaklı bir yaklaşımı vurguladı. Faiz oranları kararları, belirli bir yol haritasına dair önceden bir taahhüt olmaksızın, enflasyon dinamiklerini, riskleri ve politika iletimini yansıtmaya devam edecek.