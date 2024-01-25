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Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklentilere paralel olarak mevduat faizini yüzde 4 seviyesinde korudu.

Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Merkez Bankası (ECB), bu yılın ilk toplantısında, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu

ECB'den yapılan açıklamada, refinansman faizi yüzde 4,50, mevduat faizi yüzde 4, marjinal fonlama faizi yüzde 4,75 seviyesinde korundu.

Piyasalarda ECB'nin faizleri sabit bırakması bekleniyordu.

ECB, yüksek borçlanma maliyetlerinin de etkisiyle enflasyonun düşmeye devam ettiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlıdır" ifadesi kullanıldı.

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SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası kararını açıkladı

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