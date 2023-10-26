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Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi

SON DAKİKA HABERİ: Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 4,5'te sabit tuttu.

Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Merkez Bankası (ECB) politika faizini yüzde 4,5'te sabit tutarak 25 yıllık tarihindeki en uzun artırım döngüsünü sona erdirdi.

Banka son verilere dayanarak enflasyonun yavaş yavaş yüzde 2'lik hedefe düşmeye başladığını açıkladı.

ECB açıklamasında, "Yönetim Kurulu'nun geçmişteki faiz artış kararları finansman koşullarına yansıtılmaya devam ediyor. Bu (kararlar), talebi giderek azaltıyor ve dolayısıyla enflasyonun düşmesine destek oluyor." denildi.

ECB eylül ayında yaptığı toplantıda faiz oranlarını tarihi zirveye çıkarmış ve bunun büyük ihtimalle bir yılı aşkın süredir devam eden enflasyonla mücadelesinde son adım olacağının sinyalini vermişti.

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