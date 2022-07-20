Avrupa Merkez Bankası yeni araçlara odaklanacak

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarınki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi öngörülüyor. Yeni araç Aktarım Koruma Mekanizması'nın hangi kapsamda ya da nasıl kullanılabileceğine yönelik ip uçları da piyasalar tarafından takip edilecek.



Rabobank ECB ve Euro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot, yaptığı açıklamada, ECB'nin 2022'nin ikinci yarısında öngörülenden daha derin bir faiz artış döngüsünü benimsemesi için iyi tasarlanmış bir ayrışmayı önleme aracına ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Bu yeni enstrüman, muhtemelen gösterinin yıldızı olacak ancak bu aracın hayal kırıklığına uğratabileceği konusunda önemli bir risk görüyoruz." dedi.



ECB'nin 3 politika arasında çelişkide kaldığını belirten Groot, bu politikaların "parçalanma riski", "enflasyonun yönetimi" ve "piyasa işleyişi" olduğunu bildirdi.



ECB Yönetim Konseyi'nin politikayı normalleştirmek, enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını yükseltmek istediğini ifade eden Groot, artan büyüme riskleri ile birlikte "şahinlerin" hala bu süreci hızlandırmak istediğini kaydetti.



"FAİZ ARTIŞLARI İTALYA İÇİN KÖTÜ"



Elwin de Groot, faiz artışlarının İtalya için kötü bir durum olduğunu söyledi.



Düzgün bir faiz artırımı döngüsüne girebilmek için ayrışmayı önleyici bir araç gerektiğini belirten Groot, ayrışmayı önleme aracının "piyasalara sürekli müdahale, potansiyel olarak

piyasaların düzgün işleyişini daha da azaltmak" anlamına geleceğini vurguladı.



Groot, ayrışmayı önleme araçlarının faiz artışları için gerekli olduğunu ancak tam işleyen piyasalar için uyumlu olmadığını söyledi.



Buradan bu sözde politika normalleşmesinin piyasa işleyişiyle uyumlu olmayacağı sonucunun çıkacağını, ECB'nin faiz artışlarına başladığında gerçekten normalleşip normalleşmediğinin merak konusu olabileceğini aktaran Groot, "Diğer bir deyişle ECB, politika duruşunu sıkılaştırmaya çalışsa da uygulanabilecek politika bileşimi normalden uzak olabilir." dedi.



Groot, "Aktarım Koruma Mekanizması" adı verilen bu ayrışmayı önleme aracı konusunda "şahinlerin" biraz ikna edilmesi gerekse de aracın "hafif koşullu" olarak geleceği öngörüsünde bulundu.



ECB'nin faizlerde 25 baz puanlık artış yapmasının beklendiğini aktaran Groot, "Son gelişmeler, 50 baz puanlık potansiyel bir artırım konusunda yeni bir tartışmayı tetikleyebilir ancak daha büyük bir artırımın bu noktada euroya daha fazla destek sağlayacağından şüpheliyiz." diye konuştu.



"50 BAZ PUANLIK ARTIŞ EYLÜLDE OLABİLİR"



Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de "Aktarım Koruma Mekanizması'nın Doğrudan Parasal İşlemlerden (OMT) daha gevşek koşullara sahip olması muhtemeldir." ifadesini kullandı.



ECB'nin, Aktarım Koruma Mekanizması kapsamında tahvil satın almak istediği ülkelerin Avrupa Komisyonu'nun ekonomik tavsiyelerine uymasının bir koşul olabileceğini belirten Schubert, "Bunlar, Komisyon tarafından yıllık olarak yayınlanır ve genellikle bir ülkenin iş gücü piyasası veya emeklilik sistemi gibi yapısal sorunlarını ele alır." dedi.



ECB'nin yarınki toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceğini aktaran Schubert, son zamanlarda artan enflasyon riskleriyle birlikte 50 baz puanlık artışın daha uygun olabileceğini ancak 50 baz puanlık artışın eylülde yapılabileceğini söyledi.



"YENİ ARAÇ YALNIZCA İSTİSNAİ DURUMDA KULLANILMALI"



Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding ise ayrışmayı önlemeyi amaçlayan Aktarım Koruma Mekanizması'yla ilgili ECB Yönetim Kurulu üyeleri arasında keskin tartışmalar olabileceğini bildirdi.



Bundesbank Başkanı Joachim Nagel gibi şüpheci davrananların merkez bankasının uygun bir getiri dağılımının ne olacağına karar vermesinin neredeyse imkansız olduğunu tartışacağı öngörüsünde bulunan Schmieding, "Bu nedenle spreadleri içerecek herhangi bir yeni araç yalnızca istisnai durumlarda kullanılmalıdır." dedi.



Yönetim kurulu üyelerinin ayrıca koşulluluk konusunda ısrar edebileceğini ifade eden Schmieding, "Örneğin, ek ECB desteği alan hükümetlerin orta vadeli mali konsolidasyon ve yapısal reform programlarına bağlı kalmaları talep edilebilir." dedi.



Schmieding, ECB üyelerinin yeni aracın piyasaları sakinleştirebileceğini ümit edebileceğini söyledi.

