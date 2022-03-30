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Avrupa Merkez Bankası yüksek enflasyon ve düşük büyüme bekliyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Rusya-Ukrayna savaşının uzun sürmesi halinde ekonomik maliyetinin yüksek olacağını söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.03.2022 - 14:03

Avrupa Merkez Bankası yüksek enflasyon ve düşük büyüme bekliyor

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Güney Kıbrıs Merkez Bankası tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın Euro Bölgesi'ndeki ekonomik görünümü "gölgelediğini" belirtti.

Savaşın güven kaybına neden olduğunu, enerji ve gıda fiyatlarını artırdığını belirten Lagarde, "Avrupa zor bir döneme giriyor. Kısa vadede daha yüksek enflasyon ve daha yavaş ekonomik büyüme ile karşı karşıya kalacağız" dedi.

Lagarde, bu etkilerin ne kadar büyük olacağı ve ne kadar süreceği konusunda önemli bir belirsizlik bulunduğunu aktararak, "Savaş (Rusya Ukrayna savaşı) ne kadar uzun sürerse maliyetlerin o kadar yüksek olması muhtemel" ifadesini kullandı.

Şirketlerin yatırımlarının savaşla gelen belirsizlikten etkilenmesinin muhtemel olduğunu vurgulayan Lagarde, devam eden savaş bağlamında gereken her türlü eylemi değerlendireceklerini kaydetti.

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