Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü.

ECB, ana refinansman faizini yüzde 2,40'a, mevduat faizini yüzde 2,25'e ve marjinal borç verme faizini yüzde 2,65'e indirdi.



ECB'den yapılan açıklamada, enflasyondaki düşüş sürecinin iyi bir şekilde ilerlediği, hem manşet hem de çekirdek enflasyonun martta gerilediği belirtildi.



Euro Bölgesi ekonomisinin küresel şoklara karşı bir miktar dayanıklılık oluşturduğu aktarılırken, ticaret gerilimleri nedeniyle büyüme görünümünün kötüleştiği kaydedildi.

Artan belirsizliklerin haneler ve firmalar arasındaki güveni azaltmasının muhtemel olduğu ifade edildi. Ticaretteki gerilimlerin finansman koşulları üzerinde sıkılaştırıcı bir etkisi olmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe yakınlaştığına dikkat çekildi.