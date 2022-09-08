Avrupa Merkez Bankası'ndan tarihin en büyük faiz artışı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkardı.

Banka böylece 24 yıllık tarihinde ilk kez bu oranda bir faiz artışı gerçekleştirdi. Banka art arda ikinci toplantısında da faiz artırmış oldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faizi yüzde 69 ihtimalle 75 baz puan artıracağı tahmin ediliyordu.



ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun önümüzdeki birkaç toplantısında da faiz artırımlarına devam etmeyi beklediği belirtildi.

ECB yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 6,8'den yüzde 8,1'e yükseltti. Yıl sonu büyüme tahmini de yüzde 2,8'den yüzde 3,1'e çıktı.

LAGARDE: VERİYE BAĞLI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

ECB Başkanı Christine Lagarde "Gelecek politika kararlarımız veriye bağlı olmaya devam edecek ve bu kararlar her toplantı için ayrı ayrı değerlendirilecektir" açıklaması yaptı.

11 YIL SONRA FAİZ ARTIRMIŞTI



ECB en son temmuz ayı toplantısında 11 yılın ardından ilk kez faiz artırımına giderek, yüzde 0 düzeyinde bulunan refinansman faizini yüzde 0,50'ye, marjinal faiz oranını yüzde 0,25'ten yüzde 0,75'e ve mevduat için ödenen faiz oranını yüzde eksi 0,50'den yüzde 0'a yükseltmişti.



Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta yıllık yüzde 9,1 ile tarihi zirvesini görmüştü.