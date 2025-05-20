Avrupa neden korkuyor? Brüksel'den "tarım fonu savunmaya gitsin" önerisi

Avrupa'da 2028 sonrası yürürlüğe girmesi planlanan yeni bütçe hazırlıkları kapsamında Brüksel, tarım fonları da dahil olmak üzere bazı kaynakların tek bir fonda birleştirilmesini öneriyor. Bu düzenlemeyle birlikte fonların savunma gibi yeni önceliklere yönlendirmesinin önü açılabilir.



Ancak bu öneri, tarım sektöründe tepkiyle karşılandı. Avrupa’nın en büyük çiftçi lobisi Copa-Cogeca, söz konusu önerinin sektörde endişe yarattığını duyurdu.



İrlanda gibi tarımın güçlü olduğu ülkeler de fonların tek bir çatı altında toplanmasına karşı çıkacaklarını açıkladı.

Avrupa Birliği’nin tarım komiseri Christophe Hansen, savunma harcamalarının artırılması adına tarım fonlarının hedef alınmasına sert çıktı. Hansen, askeri yatırımların Avrupa’nın gıda güvenliğini sağlayan 387 milyar euroluk Ortak Tarım Politikası (CAP) bütçesini zayıflatmaması gerektiğini söyledi.



Hansen, “Aç karnına bir kıta inşa etmek zordur" dedi.



"TARIM İÇİN GÜVENCE ALTINA ALINMIŞ BİR BÜTÇE ŞART"

Tarım Komiseri Hansen, fonların tek bir kapta toplanmasının bazı faydalar sağlayabileceğini kabul etse de, “Üye ülkeler henüz bütçeye katkı düzeyi konusunda uzlaşmış değil. Bu nedenle CAP’in kapsamı hakkında konuşmak için erken” dedi. Hansen, çevresel gerekliliklerin de ayrı finansmanla desteklenmesi gerektiğini belirtti.



Çiftçiler ise son yıllarda CAP fonlarına erişim için çok sayıda çevresel koşul getirildiğinden şikayet ediyor. Bu talepler arasında zorunlu ürün rotasyonu, biyolojik çeşitliliği artıran çitler ve verim düşüren uygulamalar yer alıyordu. Geçtiğimiz yıl yaşanan yoğun çiftçi protestoları sonrası Brüksel, bazı çevresel şartları esnetmek zorunda kalmıştı.



Avrupa Komisyonu bu hafta, özellikle organik tarım yapan çiftçileri çevresel yükümlülüklerden muaf tutacak yeni bir öneri daha sundu.



Hansen, çiftçilerin yalnızca çevresel değil, dış ticarete yönelik endişelerinin de arttığını vurguladı. Özellikle daha ucuz ve daha az denetlenen ithalat ürünleri, Avrupa çiftçileri için tehdit oluşturuyor.



AVRUPA NEDEN SAVUNMA BÜTÇESİNİ ARTIRMAK İSTİYOR?

Avrupa Birliği, artan küresel tehditler ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi gelişmelerin ardından savunma bütçesini artırmayı gündemine aldı. ABD’ye olan askeri bağımlılığı azaltmak, ortak savunma kabiliyetini güçlendirmek ve siber saldırılar gibi yeni nesil tehditlere karşı hazırlıklı olmak bu kararın temel nedenleri arasında yer alıyor.

Ayrıca Ortak Avrupa Ordusu fikri yeniden tartışılırken, üye ülkelerin savunma yatırımlarını AB fonlarıyla desteklemek amacıyla bütçede yeni kaynak arayışları sürüyor.