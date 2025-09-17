Avrupa piyasaları durağan seyrediyor

STOXX 50, bugün erken kazanımlarını geri vererek 5 bin 370 puanda düz çizgiye yakın bir noktada işlem gördü. Daha geniş STOXX 600 ise yatırımcıların bugün ilerleyen saatlerde açıklayacağı ABD Merkez Bankası (Fed) politika kararı öncesinde temkinli bir duruş sergilemesiyle 551 puanda fazla değişmedi.



Fed'in dokuz ay içindeki ilk faiz indirimini yapması ve yavaşlayan işgücü piyasası ortamında faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek 2022 sonundan bu yana en düşük seviyesine çekmesi bekleniyor.



Piyasalar ayrıca, gelecekteki politika yörüngesi hakkında ipuçları için Fed'in üç aylık "noktasal grafik" projeksiyonlarını da inceleyecek. Ekonomik verilerde, Birleşik Krallık enflasyonu Ağustos ayında Temmuz ve Ocak 2024 seviyelerine yakın seviyelerde sabit kaldı ve yarın faiz oranlarını sabit tutması beklenen İngiltere Merkez Bankası'nın hemen önünde yer aldı.



Kurumsal haberlerde, PostNL, Sermaye Piyasaları Günü'nde yeni bir strateji açıklayarak Parcels işini iki bölüme ayırma planlarını duyurmasının ardından yüzde 1,5'ten fazla yükseldi. Novo Nordisk, Berenberg'in Danimarkalı ilaç üreticisinin tavsiyesini "Tut"tan "Satın Al"a yükseltmesinin ardından yüzde 1,6 değer kazandı.