Avrupa'da araç kayıtları hızlı arttı

Avrupa Birliği'ndeki binek araç kayıtları, Ağustos ayındaki yüzde 5,3'lük artışın ardından Eylül 2025'te yıllık yüzde 10 artarak 888 bin 672 adede yükseldi. Bu, esas olarak yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle desteklenen üst üste üçüncü büyüme ayı oldu. AB'nin en büyük dört pazarının tamamı kazanç kaydetti: İspanya (yüzde 16,4), Almanya (yüzde 12,8), İtalya (yüzde 4,2) ve Fransa (yüzde 1).



Pil elektrikli araç (BEV) segmentinde, kayıtlar özellikle İspanya (yüzde 59,7) ve Almanya'daki (yüzde 31,9) artışların etkisiyle yüzde 20 arttı. Fransa'da da (yüzde 11,2) büyüme kaydedilirken, Hollanda'daki kayıtlar yüzde 3,3 düştü. Yılbaşından bu yana, toplam AB araç kayıtları yüzde 0,9 arttı. Bu arada, BEV satışları yüzde 13,1 artarak 1,3 milyon adede ulaştı ve AB pazarının yüzde 16,1'ini oluşturdu. En büyük dört BEV pazarından üçü (Almanya (yüzde 38,3), Belçika (yüzde 12,4) ve Hollanda (yüzde 3,9) toplam BEV kayıtlarının %62'sini temsil ederken, Fransa'da sadece yüzde 0,2'lik bir düşüş görüldü.