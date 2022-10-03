Avrupa'da banka krizi riski arttı

Küresel piyasalarda "banka" endişesi yaşanıyor.



Dünyanın en büyük bankalarından biri olan İsviçreli Credit Suisse hisseleri yıl başından bu yana düşüyor. Bankanın hisseleri geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yılbaşına oranla yüzde 55 geriledi.



Yeni haftanın ilk işlem gününde ise hisseler yüzde 10'a yakın kayıp yaşadı. Bankanın risk primi 250 puan ile 14 yılın zirvesine yükseldi.



Financial Times’ın haberine göre, bankanın yöneticileri hafta sonu büyük müşterilerine, sözleşme taraflarına ve yatırımcılara likidite ve sermaye pozisyonlarına dair güven vermeye çalıştı.



Reuters'ta geçen bir haberde ise banka CEO'su Ulrich Koerner'in çalışanlarına şirket için bilgilendirme yaptığı, sermayelerinin ve likiditenin sağlam olduğunu aktardığı belirtiliyor.

DEUTSCHE BANK DA DURUM BENZER



Avrupa'da tek endişe Credit Suisse de değil.



Alman Deutsche Bank'ın da benzer sorunla boğuştuğu iddia ediliyor.

Finansal Danışman Tuncay Turşucu, ''Eğer bir risk oluşursa 2008'de yaşadığımız gibi olursa, o çok çok fena olur. Ben bu konuda çok daha temkinli ve dikkatli olarak yola devam edileceğini ve buna müsaade edilmeyeceğinin tahmin ediyorum'' açıklamasında bulundu.

Avrupa'da bankacılık krizi riski artarken, akıllara 2008 krizi geliyor.



Finansal krizin sembolü olan Lehman Brothers'ın iflası küresel ekonomi ve piyasalarda uzun bir dönem çalkantılara neden olmuştu. Amerikan ekonomisi 2008 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 6,3 2009'un ilk çeyreğinde ise yüzde 6,4 küçülmüştü.

