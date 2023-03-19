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ABD'deki banka iflasları sonrası gözlerin çevrildiği Credit Suisse satıldı

ABD'deki banka iflaslarının ardından İsviçre'nin 167 yıllık bankası Credit Suisse'in sıkıntıya girmesi küresel bir bankacılık krizi korkusunu artırmıştı. İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki Credit Suisse, ülkenin en büyük bankası UBS tarafından 3 milyar İsviçre frangı karşılığında satın alındı.

ABD'deki banka iflasları sonrası gözlerin çevrildiği Credit Suisse satıldı
Avrupa'da Credit Suisse korkusu
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'nin 167 yıllık bankası Credit Suisse satıldı.

ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankasının sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatındaki düşüş yüzde 20'yi aşmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.

Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin verdiği bir demeçte Credit Suisse'e daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışlar Avrupa'da risk algısının had safhaya çıkmasına sebep olmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Credit Suisse, İsviçre'nin en büyük bankası UBS tarafından satın alındı. 

Bankanın 3 milyar İsviçre frangı (3.23 milyar dolar) karşılığında el değiştirdiği açıklandı.

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