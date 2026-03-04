Avrupa'da doğal gaz fiyatları fırladı. Türkiye arz güvenliğini garanti altına aldı

Dünyanın gözü Orta Doğu'daki savaşa çevrildi. İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısıyla başlayan ve İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarıyla devam eden savaş doğal gaz arzını kıstı.

Hürmüz Boğazı'nı elinde tutan İran, Katar'daki doğal gaz tesislerini de hedef aldı. Doğal gaz konusunda dışa bağımlı olan Avrupa'da doğal gaz fiyatları aniden yükseliş gösterdi ve yüzde 60'tan fazla değerlendi.

Kısa vadeli piyasalarda sert fiyat hareketleri görüldü. Hollanda merkezli TTF piyasasında kontrat fiyatları hızla yükseldi ve satış gerçekleşti. Fiyat artışları Avrupa geneline yayılmadı ve uzun vadeli kontratlar nedeniyle çoğu ülke yüksek fiyatlardan etkilenmedi.

"AVRUPA'DA MALİYETLER YÜKSELDİ"

Trakya Havzası Doğal Gaz Şirketi CEO'su Sinan Furat "Avrupa’da doğal gaz fiyatlarındaki artışın büyük bölümü spot ve kısa vadeli piyasalarda yaşandı. Özellikle Hollanda merkezli TTF piyasasında kontrat fiyatları hızlı bir şekilde yükseldi ve bu seviyelerden işlemler de gerçekleşti. Ancak Avrupa ülkeleri gazın önemli bir kısmını uzun vadeli kontratlarla temin ettiği için tüketimin tamamı bu yüksek fiyatlardan yapılmış değil. Yine de spot piyasalardaki yükseliş Avrupa genelinde enerji maliyetlerini yukarı çekmiş durumda. Bu fiyat artışlarının ne kadar kalıcı olacağı ise büyük ölçüde jeopolitik gelişmelere ve bölgedeki savaş ortamının ne kadar süreceğine bağlı olarak şekillenecek." dedi.

"TÜRKİYE'NİN ARZ GÜVENLİĞİ VE KARADENİZ GAZI ETKİLENMEYİ SINIRLANDIRIYOR"

Türkiye'nin doğal gaz piyasalarındaki volatiliteden etkilenip etkilenmediğini cevaplayan Furat "Bunu net şekilde söylemek için henüz erken. Türkiye küresel enerji piyasalarından tamamen bağımsız bir ülke değil, bu nedenle uluslararası fiyat hareketlerinden belirli ölçüde etkilenmesi doğal. Ancak Türkiye’nin uzun vadeli doğal gaz kontratlarına sahip olması ve Karadeniz’de devreye alınan yerli gaz üretimi bu tür fiyat dalgalanmalarının etkisini kısmen sınırlayan faktörler arasında yer alıyor. Karadeniz gazı bugün için toplam tüketimin sınırlı bir kısmını karşılıyor olsa da orta ve uzun vadede Türkiye’nin arz güvenliği açısından önemli bir katkı sağlayabilecek stratejik bir kaynak olarak değerlendiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN TEDARİK YELPAZESİ GENİŞ

Doğal gaz konusunda atılan adımların meyvelerini küresel düzeydeki kriz zamanlarda toplayan Türkiye, geniş tedarik yelpazesiyle neredeyse fiyat artışlarından etkilenmeyecek seviyede. Furat "Türkiye doğal gaz tedarikini büyük ölçüde Rusya, Azerbaycan ve İran’dan boru hatları aracılığıyla sağlıyor. Bunun yanında ABD ve Cezayir gibi ülkelerden LNG ithalatı da yapılıyor. Son yıllarda LNG tarafında daha aktif bir politika izlenmesiyle birlikte farklı ülkeler ve uluslararası enerji şirketleriyle yapılan anlaşmalar sayesinde tedarik kaynakları da giderek çeşitleniyor. Bu çeşitlilik Türkiye’nin arz güvenliğini güçlendirirken, aynı zamanda piyasa koşullarına karşı daha esnek hareket edebilmesini sağlıyor." dedi.

"TÜRKİYE'DE DOĞAL GAZ SORUNU BEKLENMİYOR"

Furat "Mevcut tabloya bakıldığında Türkiye’de kısa vadede ciddi bir doğal gaz arz sorunu beklenmiyor. Son yıllarda LNG terminallerinin ve yüzer depolama–gazlaştırma ünitelerinin sayısının artırılması, depolama kapasitesinin genişletilmesi ve farklı tedarik kaynaklarının devreye alınması arz güvenliğini önemli ölçüde güçlendirdi. Dolayısıyla Türkiye’nin tedarik tarafında geçmişe kıyasla daha esnek bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler ve jeopolitik riskler doğal gaz fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor." açıklamasını yaptı.