Avrupa'da doğalgaz alarmı

Avrupa bu yıl yeni bir doğalgaz krizi yaşayabilir. Avrupa'nın doğalgaz depoları alarm vermeye başladı.



Depolardaki gaz miktarı eylül ayından aralık ortasına kadar gelen süreçte yüzde 20 azaldı.



Tesislerdeki gaz miktarı 3 yıl önceki enerji krizinden bu yana en hızlı şekilde boşalıyor.



Avrupa depolarında bulunan gaz seviyesi yüzde 75 civarında... Geçen yıl aralık ayında bu oran yüzde 90 seviyesinde bulunuyordu.



Geçen yıl hem yüksek seyreden sıcaklıklar, hem de fiyatlar nedeniyle talep düşmüş, depolardaki gaz miktarı yüksek kalmıştı.



Bu yıl ise hem havaların daha soğuk olması hem de ithalatın azalması talebi yukarı yönde etkiliyor.



Rusya ile Ukrayna arasındaki transit gaz anlaşması 31 Aralık'ta sona erecek. Ukrayna, Rusya'dan gelen gazın Avrupa'ya ulaşmasına izin vermeyecek.



Söz konusu durum gazda fiyat artışını doğurabilir. Diğer yandan tüketimin hızlı sürmesi, gelecek yaz depoların doldurulmasını da zorlaştırabilir.