Avrupa doğalgaz fiyatları bugün 88 Euro/MWh'nin üzerine çıkarak, kış arzına ilişkin endişelerin devam etmesiyle önceki seanstaki kayıpların bir kısmını telafi etti. Fiyatlar dün, Norveç'ten gelecek arz artışı beklentilerinin, bölgeyi etkileyen son kesintiler ve bakım faaliyetlerinden kaynaklanan baskıyı bir nebze olsun hafifletmesiyle düşmüştü.

Ancak, Kuzeybatı ve Orta Avrupa'da soğuk hava dalgalarının Aralık başlarına kadar devam etmesi ve potansiyel olarak ısıtma talebini artırarak gaz stoklarını beklenenden daha hızlı tüketmesi beklendiğinden, arz riskleri devam ediyor. AB gaz depolama tesisleri yüzde 68'den daha az doluluk oranına sahip olup, bu oran beş yıllık mevsimsel ortalama olan yüzde 86'nın oldukça altında kalıyor ve bölgenin soğuk dönemlerde ani talep artışlarını karşılamak ve daha fazla arz şokuna dayanmak için sınırlı esnekliğe sahip olmasına neden oluyor.

Tüccarlar, ısıtma talebindeki değişimlerin işaretleri için değişen hava tahminlerini ve Orta Doğu'daki gelişmeleri izlemeye devam ediyor.