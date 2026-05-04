Avrupa'da doğalgaz fiyatı geriliyor

Avrupa doğalgaz vadeli işlemleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemilere refakat etme planının arz endişelerini bir nebze olsun hafifletmesiyle, üç haftalık zirveden geri çekilmesini sürdürerek MWh başına 45 Euro'ya doğru geriledi.

"Özgürlük Projesi" olarak adlandırılan bu girişim, Pazartesi sabahı (Orta Doğu saatiyle) başlayacak ve mahsur kalan gemileri bölgeden güvenli bir şekilde çıkarmayı ve normal ticaret akışını yeniden sağlamayı amaçlıyor.

Trump ayrıca, temsilcilerin İran ile "çok olumlu" görüşmelerde bulunduğunu belirterek, potansiyel bir diplomatik atılım umutlarını artırdı.

Ancak somut ayrıntıların eksikliği piyasaları tedirgin etti. Trump ayrıca, İran'ın gemilerin geçişini engellemeye çalışması durumunda sert bir karşılık verme olasılığını da dile getirirken, Tahran, ABD'nin boğaza herhangi bir müdahalesinin ateşkesin ihlali olarak değerlendirileceği konusunda uyardı.

Son iki ayda boğazın neredeyse tamamen kapanması, küresel enerji tedarik zincirlerini ciddi şekilde aksatarak, küresel LNG arzının yaklaşık beşte birini azalttı.