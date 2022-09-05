Avrupa'da doğalgaz fiyatı yüzde 26 arttı

Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında artış görülüyor.



Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı, 2 Eylül Cuma günü 214,66 eurodan kapandı.



Doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün güne 275 eurodan başladı ve 12.40 itibarıyla 270,23 eurodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı yüzde yaklaşık 26 artış gösterdi.



Fiyat artışında, Rus enerji şirketi Gazprom'un Kuzey Akım 1 boru hattından Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatının durdurulduğunu açıklaması etkili oldu.



Gazprom, Kuzey Akım boru hattındaki gaz akışını 31 Ağustos-2 Eylül'de bakım nedeniyle durduracağını açıklamıştı. Cuma günü şirketten yapılan yeni açıklamada ise hat üzerindeki çalışma nedeniyle gaz akışının belirsiz süreyle kesileceği belirtilmişti.



