Avrupa'da doğalgaz fiyatı yüzde 9 azaldı

Avrupa'da doğalgaz fiyatları geriledi.



Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontrat fiyatı, 7 Ekim Cuma günü 156,20 eurodan kapandı.



Doğalgazın megavatsaat fiyatı 14 Ekim Cuma gününü ise 141,99 eurodan kapattı. Böylece kasım vadeli gaz kontrat fiyatı bir haftada yüzde 9 azalış gösterdi.



Doğalgazın megavatsaat fiyatı megavatsaat başına 131,61 eurodan işlem görüyor.



Fiyat düşüşünde Avrupa'nın sanayi ve hane halkı doğalgaz talebindeki azalma etkili oldu. Ayrıca, ülkelerin doğalgaz tüketimine ilişkin aldığı önlemler ve doğalgaz depolarındaki doluluk oranı da fiyatların düşüşünü destekledi.

DEPOLARDA DOLULUK YÜZDE 92



Avrupa'nın doğalgaz depolarındaki doluluk oranı 15 Ekim itibarıyla yüzde 92 olarak kayıtlara geçti.



AB, gaz fiyatlarının elektrik üzerindeki etkisini azaltmak için tavan fiyat uygulaması ve TTF'ye alternatif bir karşılaştırma ölçütü gibi farklı yolları değerlendiriyor.

